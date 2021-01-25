Под Орлом многодетная семья спаслась от пожара благодаря сигнализации

25.1.2021 | 10:07 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Родители вывели из огня четверых детей.

В субботу, 23 января в селе Знаменское Колпнянского района произошел пожар. Около часу ночи загорелась веранда в доме, где живет многодетная семья. В ЧП никто не пострадал, потому что в жилище была пожарная сигнализация.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, на момент прибытия спасателей веранда уже горела открытым пламенем, огонь перекидывался на чердак, под угрозой оказались жилые комнаты. Буквально через пять минут огнеборцы локализовали огонь, а через несколько часов – полностью ликвидировали.

В ведомстве рассказали, что в августе 2020 года в этом доме установили автономный пожарный извещатель. Именно его сигнал спас семью: родителя смогли оперативно вывести из дома детей. Старшему ребенку в семье 14 лет, младшему 9. В настоящее время семья временно живет у родственников.

В Орловской области реализуется программа по обеспечению подарной сигнализацией малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, напомнили в МЧС.  В 2020 году было оборудовано более 2 тысяч домовладений, всего установлено порядка 4,5 тысяч пожарных извещателей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования