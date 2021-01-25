В степи под Орлом запретили ставить палатки

Власти региона признали степь памятником природы регионального значения.

Соответствующее постановление издал губернатор Андрей Клычков. Он объявил участок дубравы и луговой кошеной степи, расположенный в Ливенском районе Орловской области, памятником природы регионального значения. Его территория объявлена соответственно особо охраняемой природной территорией регионального значения. Также губернаторским постановлением утверждены точные границы новоявленного памятника природы, получившего название «Участок дубравы и луговой кошеной степи».

Установлен и режим особой охраны этой территории. Кстати, департаменту надзорной и контрольной деятельности уже предписано оформить охранное обязательство и паспорт особо охраняемой природной территории. Что касается режима, то он будет достаточно жестким. Так, в границах нового памятника природы запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности.

Под запрет попало даже проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых. Кроме того, запрещен проезд и стоянка всех видов транспортных средств, рубка деревьев и кустарников, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов.

Нелегко придется и туристам, которые вдруг вздумают там отдохнуть. На территории памятника Клычков запретил разведение костров, в том числе сжигание сухих листьев и травы, расширение существующей дорожно-тропиночной сети, обустройство стоянок, установку палаток и тентов. Для несогласных с таким решением добавим, что в границах памятника нельзя уничтожать или повреждать шлагбаумы, аншлаги, стенды и другие информационные знаки и указатели.

ИА «Орелград»