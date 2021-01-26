Омбудсмен прокомментировал митинг в поддержку Навального в Орле

26.1.2021 | 22:20 Новости, Политика

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Уполномоченный по правам человека отметил корректные действия власти.

Комментарий уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина о прошедшем в Орле несанкционированном митинге появился на его официальном сайте. Речь идет о мероприятии в поддержку Алексея Навального, недавно вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение. Омбудсмен в первых же словах отмечает, что 23 января, несмотря на все предупреждения руководства Орловской области и правоохранительных органов, на главной площади города Орла собралось около 300 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Напомним, корреспондент «Орелграда» оценил число участников в 500.

«Рекомендации профилактики коронавирусной инфекции не соблюдались, у большинства граждан отсутствовали маски, социальная дистанция не контролировалась, — говорится в комментарии. — Региональные власти, несмотря на предупреждения, отнеслись корректно к тем людям, которые все же пошли на протестные действия».

Также сообщается, что сотрудник аппарата уполномоченного совместно с правоохранительными органами «целый день осуществлял контроль на месте проведения несанкционированного митинга». Ситуацию на протяжении всего дня в городе омбудсмен назвал стабильной. По информации его аппарата, права граждан в Орле не нарушались, соответствующих обращений и жалоб не было.

«Радует, что большинство осознанных граждан области прислушались к рекомендациям, взвесили и оценили все риски и остались в этот день дома, занимались своими делами, хозяйством, ходили за покупками на ярмарки, соблюдая все меры предосторожности, проводили время с семьей, — пишет омбудсмен. — Родители проявили особое внимание к своим детям в этот день, были проведены разъясняющие разговоры».

Да и в целом, по его мнению, внимание гражданского общества и власти должно быть сосредоточено сейчас на борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции — «на более эффективном проведении прививочной компании, информировании людей о данных показателях и возможных отрицательных последствиях вакцины».

ИА «Орелград»

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