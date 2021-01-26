Орел присоединился к «Спортивной студенческой ночи»

Фестиваль выиграла команда ОГУ

В Орле в рамках Дня студента 25 января состоялся фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Подобные мероприятия прошли по всей стране. В Орле фестиваль принял каток на площади Ленина.

Студенты сдали символический зачет по физкультуре в виде ледовой эстафеты. В каждой из команд было по 6 человек, из которых 2 – девушки. Участникам нужно было пробежать на коньках, проконтролировать шайбу, а также продемонстрировать меткость, силу и слаженность действий.

Соревнования выиграла команда ОГУ им. Тургенева. На втором месте оказалась смешанная команда ОГУ и ОГУЭТ, на третьем – ОрелГАУ.

С днем студента участников фестиваля поздравил спикер облсовета Леонид Музалевский. Он напомнил, что орловская молодежь занимается наукой, волонтерством, участвует в поисковых отрядах, творческих и спортивных соревнованиях.

«Сегодня на зимнем катке собрались талантливые, яркие, молодые люди, которые выбирают здоровый образ жизни. Бесспорно, студенческие годы — самые прекрасные: волнение, бессонные ночи из-за экзаменов, новые друзья… Это интересно, познавательно. Хочу всем студентам пожелать уверенно идти вперёд к намеченным целям! С праздником!» — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»