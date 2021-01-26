Орловские вузы вернутся к очному обучению. Кроме одного

26.1.2021 | 13:37 Новости, Образование

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Студенты-медики пока продолжат учиться дистанционно.

Студенты орловских вузов вернутся в аудитории 8 февраля. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в эфире в соцсети. Исключение сделано только для обучающихся в мединституте.

8 февраля у орловских студентов как раз закончатся зимние каникулы. Официального приказа о возвращении с дистанционки пока нет, его издадут в ближайшее время, уточнил Клычков.

Вместе с тем, студенты медицинского института в Орле останутся на дистанционке  до 28 февраля. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Причина этого решения не уточняется.

ИА «Орелград»

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