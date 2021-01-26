Орловские вузы вернутся к очному обучению. Кроме одного

Студенты-медики пока продолжат учиться дистанционно.

Студенты орловских вузов вернутся в аудитории 8 февраля. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в эфире в соцсети. Исключение сделано только для обучающихся в мединституте.

8 февраля у орловских студентов как раз закончатся зимние каникулы. Официального приказа о возвращении с дистанционки пока нет, его издадут в ближайшее время, уточнил Клычков.

Вместе с тем, студенты медицинского института в Орле останутся на дистанционке до 28 февраля. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Причина этого решения не уточняется.

ИА «Орелград»