Осужденные орловской колонии строгого режима сдали экзамены

Экзамены заключенные сдавали по рабочим профессиям.

Как уточнили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, сдача экзаменов прошла в исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Квалификационные экзамены растянулись на несколько дней. Их сдавали осужденные, которые за решеткой обучаются рабочим профессиям. В частности, они обучались по таким специальностям как «электросварщик ручной сварки», «оператор ЭВиВМ», «стропальщик» и «монтажник санитарно-технических систем и оборудования».

«Квалификационные экзамены традиционно состояли из теоретических и практических вопросов, — рассказали в управлении ФСИН. — По итогам экзаменов 83 осужденных получили положительные оценки, им присвоены квалификационные разряды. Трем осужденным присвоен повышенный разряд, а также будут выданы свидетельства о получении профессии рабочего».

Согласно приведенной справке, в целом в Орловской области в системе УФСИН действуют три профессиональных образовательных учреждения и три места ведения профессиональных образовательной деятельности. В 2020-2021 учебном году профобразование планируют получить свыше 1000 осужденных. Из них 75 человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования, остальные — по программам профобучения.

«Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами», — подчеркнули в УФСИН.

ИА «Орелград»