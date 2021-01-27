Главе орловского избиркома предрекли переход в ЦИК

27.1.2021 | 12:27 Новости, Политика

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Людмила Маркина может уйти на повышение.

Глава избиркома Орловской области Людмила Маркина может перейти на повышение. Политолог Леонид Давыдов прочит ей место в новом составе ЦИК.

— Новости избирательного процесса: злые языки говорят, что от  Совета Федерации в новый состав ЦИК будут делегировать действующих членов Николая Булаева, Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко, а также председателя орловского избиркома. И еще на одно место кандидатура обсуждается. По подбору кандидатов видно, что верхняя палата хочет сочетать преемственность с обновлением. Посмотрим, чем ответит Госдума, — написал Давыдов в своем Telegram-канале.

Напомним, Людмила Маркина возглавила орловский избирком в 2016 году. Она сменила на этом посту Вадима Соколова, который при губернаторе Вадиме Потомском перешел на работу в правительство Орловской области. Кандидатуру Маркиной на должность главы избиркома тогда рекомендовал ЦИК РФ.

ИА «Орелград»

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