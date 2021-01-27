Мужскую гимназию XIX века под Орлом сделают современной

Эксперты дали добро на ремонт дома-памятника в Мценске.

Трио экспертов провело анализ проектной документации, предусматривающей реставрацию и ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей мужской гимназии», XIX век. Этот памятник расположен в Мценске. Эксперты обследовали и само здание с выездом на место. В результате они выдали положительное заключение, по сути, разрешив выполнять ремонт. Эксперты одобрили даже частичное изменение внутренней планировки, поскольку оно «не затрагивает конструктивные особенности здания и его ценностные характеристики».

По их мнению, архитектурный облик после ремонтно-реставрационных работ будет соответствовать историческому облику, также будет «обеспечена возможность дальнейшей эксплуатации памятника в соответствии требованиями, предъявляемыми к современным зданиям». Отметим, что с 1992 года в здании размещалась многопрофильная общеобразовательная гимназия, в частности гимназический корпус № 1.

Однако с 2015 года в связи с переездом данного учебного заведения оно пустовало. В 2018 году дом-памятник был передан Мценскому краеведческому музею. Здание находится в неважном техническом состоянии, что подтвердило и экспертное обследование. После ремонта в нем продолжит работать музей. Что касается истории, то указанный памятник расположен на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса.

Улица Ленина является одной из старейших в Мценске. До 1920 года она была Старо-Московской. В XIX веке здесь находились торговые ряды и дома, принадлежавшие купцам Ивановым, Измайловым, Иноземцевым, Половневым, Свечкиным, Фетисовым, Юдиным и другим. Как правило, в таких домах на первом этаже размещались магазины, склады, лавки и конторы, а второй этаж был жилым.

23 октября 1908 года в Мценске было образовано Общество для учреждения в городе мужской гимназии имени Тургенева. Оно насчитывало 134 члена, которые сдавали ежегодно по 5 рублей, и 8 членов, сдававших по 3 рубля на постройку гимназии. В 1910 году Мценская городская управа обратилась в Министерство народного просвещения с ходатайством об открытии в городе мужской гимназии, а члены общества завили о готовности отдать на это весь имеющийся у них капитал — 7000 рублей. Но поставили условие – гимназия должна была называться «Тургеневской».

Разрешение министерства было получено только в 1913 года. Директором гимназии был назначен коллежский советник Семен Раевский. 20 марта 1916 года ей было присвоено наименование «Мценская мужская гимназия имени И.С. Тургенева». После Октябрьской революции 1917 года в здании находился Дворец труда, в котором в 1921-1922 годы дважды в месяц заседал Уездный исполнительный комитет. В послевоенные годы здесь располагался детский сад.

ИА «Орелград»