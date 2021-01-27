Орловскому зверю не поздоровится из-за бешенства

27.1.2021 | 23:35 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Охоту на лис объявили под Орлом.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Охотникам разрешена добыча лисицы обоих полов и всех возрастов в период с 28 января по 12 марта 2021 года. Всего чиновник разрешил добыть девять особей.

Издание приказа связано с мерами профилактики. Добыча лисицы разрешена в связи с возросшими рисками распространения опасной вирусной инфекции, а именно бешенства. Это заболевание является общим для человека и животных. Напомним, в январе 2021 года в Орловской области был зафиксирован первый случай бешенства.

Карантин был введен на основании представления начальника Новосильской районной станции по борьбе с болезнями животных и областного управления ветеринарии. Очаг смертельно опасного вируса был выявлен на территории личного подсобного хозяйства жителя села Голунь Голунского сельского поселения.

Именно на территории Новосильского района и разрешен теперь отстрел дикого зверя: в охотничьих угодьях общественной организации «Новосильское районное общество охотников и рыболовов», акционерного общества «Эльф-А» и общества с ограниченной ответственностью «Агроориент». В приказе подчеркнуто, что добыча лисицы возможна лишь способами, «исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания». При этом допускается использование охотничьих собак норных пород, механических транспортных средств и охотничьего огнестрельного оружия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования