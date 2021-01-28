Брянской фирме не разрешили травить блох и тараканов в Орле

Причиной отказа стало отсутствие орловской лицензии на работу.

Как сообщили в Орловском УФАС России, апелляционный арбитражный суд признал правомерной позицию этого ведомства в споре с одним из ООО. Завязался же он с того, что именно эта компания подала в Орловское УФАС жалобу на действия заказчика. Дескать, был вынесен неправомерный отказ в допуске заявки на участие в запросе котировок на оказание услуг по проведению профилактической дератизации и дезинсекции.

Как следует из судебных материалов, сама фирма зарегистрирована в брянском райцентре Навля. Заказчиком выступала Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением, расположенная в Орле. Этому учреждению потребовался исполнитель услуги по проведению профилактической дератизации и дезинсекции блох и тараканов в ее помещениях.

Брянская фирма подала заявку, но заказчик отказал ей в участии. Поводом стало то, что заявка не соответствовала требованиям, установленным федеральным законом и котировочной документации. Дело в том, что вышеуказанные услуги «осуществляются в рамках оказания медицинской помощи по месту нахождения заказчика и являются лицензируемым видом деятельности по адресу места ее осуществления, указанному в лицензии».

То есть брянской компании отказали потому, что у нее «отсутствует место осуществления лицензируемого вида деятельности «г. Орел Орловской области». Брянская же лицензия оказалась в данном случае простой бумажкой. Орловское УФАС сочло отказ правомерным, а жалобу несостоявшегося участника закупки – необоснованной. После этого фирма обратилась в арбитражный суд, оспаривая уже действия антимонопольной службы.

В сентябре 2020 года дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области, который отказал в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным решения Орловского УФАС и отмене результатов аукциона. ООО обжаловало это решение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже, но он оставил в силе решение орловского арбитража. Словом, суды уже двух инстанций постановили – хочешь травить блох и тараканов в Орле, обзаведись «местной лицензией».

ИА «Орелград»