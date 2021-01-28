Брянской фирме не разрешили травить блох и тараканов в Орле

28.1.2021 | 17:19 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Причиной отказа стало отсутствие орловской лицензии на работу.

Как сообщили в Орловском УФАС России, апелляционный арбитражный суд признал правомерной позицию этого ведомства в споре с одним из ООО. Завязался же он с того, что именно эта компания подала в Орловское УФАС жалобу на действия заказчика. Дескать, был вынесен неправомерный отказ в допуске заявки на участие в запросе котировок на оказание услуг по проведению профилактической дератизации и дезинсекции.

Как следует из судебных материалов, сама фирма зарегистрирована в брянском райцентре Навля. Заказчиком выступала Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением, расположенная в Орле. Этому учреждению потребовался исполнитель услуги по проведению профилактической дератизации и дезинсекции блох и тараканов в ее помещениях.

Брянская фирма подала заявку, но заказчик отказал ей в участии. Поводом стало то, что заявка не соответствовала требованиям, установленным федеральным законом и котировочной документации. Дело в том, что вышеуказанные услуги «осуществляются в рамках оказания медицинской помощи по месту нахождения заказчика и являются лицензируемым видом деятельности по адресу места ее осуществления, указанному в лицензии».

То есть брянской компании отказали потому, что у нее «отсутствует место осуществления лицензируемого вида деятельности «г. Орел Орловской области». Брянская же лицензия оказалась в данном случае простой бумажкой. Орловское УФАС сочло отказ правомерным, а жалобу несостоявшегося участника закупки – необоснованной. После этого фирма обратилась в арбитражный суд, оспаривая уже действия антимонопольной службы.

В сентябре 2020 года дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области, который отказал в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным решения Орловского УФАС и отмене результатов аукциона. ООО обжаловало это решение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже, но он оставил в силе решение орловского арбитража. Словом, суды уже двух инстанций постановили – хочешь травить блох и тараканов в Орле, обзаведись «местной лицензией».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования