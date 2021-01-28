Профсоюзы призвали мэрию Орла навести порядок в сфере перевозок

Заявление об ужесточении контроля принял президиума ФПОО.

Как пояснили в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО), в принятом заявлении ставятся вопросы об ужесточении контроля и обеспечении оперативности реагирования на вопросы работы городского общественного транспорта. Поводом для этого стали многочисленные жалобы горожан на работу общественного транспорта. Высказано даже мнение о том, что в январе 2021 года ситуация ухудшилась. Горожане жалуются на то, что на маршрутах уменьшилось количество автобусов. Оставшийся транспорт переполнен. Много нареканий высказывается по поводу графиков движения.

«Так, рабочие сталепрокатного завода жалуются на неудобства в связи с введением нового графика движения маршруток: уменьшилось количество транспортных единиц, увеличились интервалы движения, — рассказали в ФПОО. — На маршруте №16 «ул. Планерная – Северсталь-метиз» количество автобусов сокращено в 2 раза. Транспорт начинает движение в 5-45 утра вместо 5-20, в результате люди опаздывают на работу. Маршрут №2 в январе не работал, на маршруте№3 работает одно транспортное средство. Автобус №22 также не в полной мере обеспечивает доступность транспортных услуг, неоднократно поступали жалобы на то, что, двигаясь из Лужков, маршрутки зачастую проезжают без остановки в районе школы №26».

Кроме того, как следует из позиции профсоюзов, большая проблема существует с маршрутками, которые едут в утренние часы из Заводского в Советский район Орла. Мест для всех потенциальных пассажиров попросту не хватает, потому что в них «заполняют только сидячие места». Словом, на данном направлении ощущается дефицит автобусов.

«Поэтому, например, на остановке «Магазин Уют» ежедневно скапливается большое количество людей, которые не могут уехать на работу и учебу, — говорят в ФПОО. — В целом, соблюдение графиков движения общественного транспорта в утреннее и вечернее время вызывает много нареканий. Это лишь часть проблем, существующих в транспортном обеспечении города Орла сегодня. Необходимо незамедлительно предпринимать меры по наведению порядка в этой отрасли, чтобы не допустить роста социального напряжения в обществе».

В своем заявлении профсоюзы отмечают, что они положительно отнеслись к решениям, уже принятым мэром Юрием Парахиным. Однако напоминают о предстоящем закрытии Красного моста в связи с его реконструкцией. Перекрытие движения по нему создаст дополнительные трудности.

«Чтобы не допустить транспортный коллапс, городской власти необходимо постоянно контролировать ситуацию, оперативно принимать меры по решению возникающих проблем и принципиальнее подходить к вопросу дисциплинарной ответственности перевозчиков за нарушение графиков движения», — говорится в профсоюзном заявлении.

ИА «Орелград»