Суд обязал восстановить противорадиационное укрытие под Орлом

Такие требования были выдвинуты районной прокуратурой.

Подробности сообщили в суде Мценского района. С заявлением туда обратился прокурор Корсаковского района. Основанием послужили материалы проверки исполнения законодательства о гражданской обороне. Было установлено, что противорадиационное укрытие, расположенное в подвале одного из жилых домов в селе Корсаково, находится в неудовлетворительном состоянии. По мнению прокуратуры, оно не пригодно для использования по прямому назначению и требует ремонтных работ.

Иск был подан к МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, от которого надзорное ведомство требовало привести защитное сооружение гражданской обороны в надлежащий вид. Суд установил, что спорное противорадиационное укрытие находится в федеральной собственности. Его техническое состояние оставляет желать лучшего.

Так, в нем нет системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправно инженерно-техническое оборудование, а именно системы вентиляции и воздухоснабжения, а также канализация с возможностью перевода их в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации. Вспомогательные помещения и санузлы, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны. Были найдены и другие нарушения.

По мнению прокуратуры, объект находится в таком состоянии по вине уполномоченных органов, ответственных за обеспечение готовности укрытия к приему людей в военное время или в условиях чрезвычайных ситуаций. В настоящий же момент оно не готово к «использованию в соответствии с задачами, для которых осуществлялось создание такого объекта гражданской обороны».

Решением Мценского районного суда исковые требования были удовлетворены. Решение было обжаловано, но судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменений. МТУ Росимущества обязали в течение года с момента вступления решения суда в законную силу привести укрытие в соответствие с требованиями «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». На Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ возложена обязанность обеспечить необходимое финансирование.

ИА «Орелград»