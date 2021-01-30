Клычков повысил взносы на капремонт

Орловцам придется платить больше за ремонт своих домов.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (МКД) на территории Орловской области на 2021 год. Согласно этому документу, размер такого взноса теперь составляет 6,86 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц. В 2020 году эта величина составляла 6,6 рубля.

С учетом поправки губернатор утвердил и новый примерный перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, а также пересмотрел оценочную стоимость каждой работы и услуги по капремонту. В качестве эталонов взяты три типа МКД. Один из них — многоквартирный дом 1977 года постройки, девятиэтажный и крупнопанельный, рассчитанный на 36 квартир. Текущая сметная стоимость его капремонта установлена губернатором в размере 7,755 миллиона рублей.

Для сравнения, в 2020 году расходы на капремонт такого дома были следующими: сметная стоимость составляла 5,431 миллиона рублей плюс 1,033 миллиона – средства на оплату труда. То есть стоимость ремонта такого дома заметно возросла. Отметим, что постановление об утверждении минимального размера взноса Клычков издал 28 января 2021 года. Оно вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но при этом будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

ИА «Орелград»