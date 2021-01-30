Сотни орловских работяг встретили Новый год без зарплаты

30.1.2021 | 16:58 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Совокупный долг по зарплате на 1 января превысил 10 миллионов рублей.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области на 1 января 2021 года. Согласно приведенному отчету, суммарный долг по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составил 10,457 миллиона  рублей. Из них 1,669 миллиона рублей (16 процентов) – это долг перед работниками предприятий обрабатывающих производств, а 8,788 миллиона (84 процента) – перед работниками строительной отрасли. 

Отметим, что статистика приведена по данным, полученным от организаций, кроме представителей малого предпринимательства. Кстати, общая задолженность по зарплате в регионе по сравнению с предыдущей отсечкой снизилась почти на 34 процента. На 1 декабря 2020 года она составляла 15,7 миллиона рублей. Но это вряд ли станет утешением для тех 338 человек, которые в декабре вовремя не получили зарплату и встречали Новый год, видимо, в стесненных финансовых условиях.

Все работодатели-должники, а это исключительно коммерческие предприятия, указали одну-единственную причину возникновения перед сотнями своих работников долга: «отсутствие собственных средств». Орелстат отмечает, что «на 1 января 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования