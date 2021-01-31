Тренировка по русскому языку прошла в Орловской области

Орловские школьники отрепетировали сдачу итогового собеседования.

В школах Орловской области прошла репетиция итогового собеседования по русскому языку. Об этом сообщил Региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). В тренировочном мероприятии приняли участие девятиклассники региона. Само собеседование назначено на 10 февраля. «Зачет» по нему станет одним из условий допуска к ГИА-9 и позволит проверить навыки устной речи у школьников.

Тренировка прошла в очной форме в школах. Однако в Центре говорят, что судьба настоящего собеседования окончательно еще не решена. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации его могут провести в дистанционной форме. Кстати, в рамках репетиции некоторые школьники прошли испытания в онлайн-режиме – речь идет о тех девятиклассниках, которые находятся на дистанционном обучении или карантине.

«На репетиции девятиклассники за 15 минут читали вслух текст про известную оперную певицу Юлию Лежневу, подробно пересказывали его, включая в пересказ отрывок из рецензии международного музыкального журнала, — сообщили в ОРЦОКО. — Далее участники составляли монолог по теме, выбранной из трех предложенных. Завершалось собеседование диалогом между девятиклассником и собеседником».

Для получения «зачета» необходимо набрать 10 баллов из 20 возможных. По словам Маргариты Цыганковой из Института развития образования, в основном, участники без особых затруднений справились с заданиями репетиционного собеседования. Но были и ребята, у которых возникли трудности при пересказе текста и выполнении последующих заданий.

«У них есть время на устранение выявленных проблем в знаниях со своими школьными учителями», – отметила Цыганкова.

ИА «Орелград»