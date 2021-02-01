Первый день без Красного моста: фоторепортаж

Мост уже начали ломать.

На Красном мосту в Орле, который сегодня в полночь закрыли на капремонт, уже появились рабочие и техника. Центр города с раннего утра стоит в пробках, а горожане привыкают к новому движению транспорта.

Пока движение по Красному мосту закрыто только для автомобилей и общественного транспорта. Перейти мост пешком можно: переправу через реку для пешеходов построят не раньше конца апреля. Несмотря на то, что о закрытии моста с 1 февраля было известно заранее, а подрядчик даже просил начать работы с января, рабочие до сих пор не озаботились обустройством нормальной пешеходной зоны. Каркас из досок, который символизирует пешеходный коридор, пока устроен лишь с одной стороны моста. Надежным и безопасным он не выглядит.

Тем временем, на мосту и около уже видна техника «Ремспецмоста», который взялся за два года выполнить работы, для которых по первоначальному проекту требовалось четыре года. Покрытие моста уже начали ломать.

На этом кадре видно, что деревянные леса для пешеходов пока установили не на всем протяжении моста. Люди идут рядом с работающей техникой.

А пока орловцы приноравливаются к новым транспортным схемам. Установка новых дорожных знаков, кстати, к утру 1 февраля еще идет.

На улице 3-й Курской только сегодня начали убирать пешеходный переход к рынку и монтировать ограждения.

На фото и видео, снятых корреспондентом «Орелграда», видно, что не все объездные пути, которое приняли на себя трафик, очищены от снега. Кстати, возле рынка закрыли блоками и парковочный карман.

Транспорт, который раньше ходил по Красному мосту, отправился в объезд — по улицам Фомина, 4-й Курской и 3-й Курской.

ИА «Орелград»