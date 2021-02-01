Пригородные автобусы через Орел поедут по-другому из-за Красного моста

Об этом сообщили всего за день до смены схем маршрутов.

Вчера, 31 января на сайте администрации Орловской области рассказали, как из-за закрытия Красного моста в Орле изменится схема движения пригородного и междугородного транспорта.

Так, автобусы № 403 «Орел – Мценск», № 110 «Орел – Башкатово», № 410 «Автовозал – Паслово» и № 339 «Орел – Алешня – Моховое» будут ходить через улицу Розы Люксембург, мост «Дружба» и улицу Ляшко с выездом на железнодорожный вокзал (завод «Текмаш»).

Автобусы № 106 «Орел – Становой Колодезь», № 108 «Орел – Хотетово», № 109 «Орел – Новодмитровка», № 123 «Орел – колхоз «Россия» также пойдут через улицу Розы Люксембург и мост «Дружба».

У автобусов № 127 «Орел – Троицкое», № 363 «Орел – Большая Куликовка» и № 395 «Орел – Михайловка» изменятся конечные остановки. Они будут отправляться из Орла от остановки «ЦУМ» и поедут через завод им. Медведева на улицу Старо-Московскую и 1-ю Курскаю. В обратном направлении — так же.

— На пригородных маршрутах дополнительно будут действовать остановочные пункты: м-н «Москва», ул. Черкасская, Железнодорожная больница, — сообщили в облправительстве. — Ознакомиться с расписанием и схемой движения пригородных автобусов можно на сайте автовокзал57.рф.

ИА «Орелград»