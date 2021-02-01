Суд объяснил, почему наказал орловцев за поддержку Навального

Советский районный суд рассмотрел административные дела

Как пояснила пресс-служба Советского районного суда города Орла, дела были возбуждены в отношении орловцев, которые «публично осуществляли призывы к участию в несанкционированном митинге в поддержку Навального». Уточняется, что делали они это при помощи социальных сетей. Суд установил, что молодые люди на своих страницах опубликовали посты с призывами к неограниченному кругу лиц о посещении митинга в поддержку Навального.

«При этом в постах содержались сведения не только о времени и дате митинга, призыв его посетить, но и подробная информация о том, как следует одеться, что взять с собой, какие предметы и документы оставить дома, как вести себя на митинге и при задержании», — подчеркнули в суде.

Всего было выявлено четыре таких нарушителя закона, чьи действия суд квалифицировал по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.

В данном случае суд выбрал наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей каждому нарушителю. Постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке, уточнила пресс-служба Советского районного суда.

ИА «Орелград»