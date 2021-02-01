В Орле аннулировали денежный бонус для самозанятых

Дополнительный налоговый вычет больше применяться не будет.

Как пояснили в управлении ФНС России по Орловской области, речь идет о дополнительном налоговом вычете для самозанятых. Это был своего рода бонус в размере 12 300 рублей от государства, предоставленный в прошлом году в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Его получили все самозанятые, в том числе вставшие на учет в 2020-м. За счет «бонусов» можно было оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени.

Однако с 1 января 2021 года был аннулирован неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета, полученный самозанятыми. В УФНС уточнили, что в последний раз воспользоваться «бонусом» можно было в отношении доходов, полученных в ноябре по сроку уплаты налога до 25 декабря 2020 года.

«В отношении доходов, полученных с 1 декабря 2020 года, применяется основной вычет в сумме 10 000 рублей или его остаток, — рассказали в ведомстве. — Налоговый вычет уменьшает ставку налога на 1 процент в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2 процента — в отношении доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Как уже писал «Орелград», эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Орловской области стартовал 1 июля 2020 года, когда вступил в действие соответствующий региональный закон. В целом в регионе уже более 6100 граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. В Орле по состоянию на 1 января 2021 года таковых насчитывалось 2439 человек.

Инспекция ФНС России по городу Орлу напоминает, что новый спецрежим могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели при одновременном соблюдении нескольких условий, установленных законодательством.

ИА «Орелград»