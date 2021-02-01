В Орле признан незаконным автобусный маршрут-дублер

Постановление администрации города успешно оспорил перевозчик.

Вступило в законную силу решение суда об оспаривании нормативного правового акта администрации города Орла. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда, рассмотревшего административный иск местного ИП, занимающегося пассажирскими перевозками в областной столице.

Истец в своем заявлении указал, что ранее он заключил с городскими властями муниципальный контракт, дающий право на обслуживание автобусного маршрута №47 «Госуниверситет – УНПК — пер. Южный». Однако в мае 2020 года администрация города внесла изменения в реестр муниципальных маршрутов. Этот реестр был дополнен новым автобусным маршрутом №47М «Госуниверситет – УНПК — Спецавтобаза».

По мнению истца, «новый» маршрут на самом деле полностью дублирует старый маршрут №47, что негативно отразилось на его работе. Так, он заявил о создании чиновниками «необоснованной конкуренции с перевозчиком, обслуживающим вновь открываемый маршрут». Пожаловался на сокращение количества пассажиров и снижение доходов от перевозок. Действия властей, по мнению предпринимателя, непосредственно затрагивают его права и законные интересы.

К такому же выводу пришел суд, выслушав представителей сторон и исследовав письменные доказательства по делу. Спорное постановление администрации Орла было признано недействующим со дня его принятия. Мэрия подала апелляционную жалобу, но определением судебной коллегии по административным делам Орловского областного суда производство по ней было прекращено. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

ИА «Орелград»