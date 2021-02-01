В Орле проверят родственников и свойственников чиновников

Мэрия Орла придумала очередной план по противодействию коррупции.

Исполняющая обязанности мэра Орла Ирина Проваленкова утвердила план мероприятий администрации города по противодействию коррупции на 2021-2023 годы. Она также распорядилась ознакомить с ним персонально под роспись всех муниципальных служащих администрации областного центра. Подобные документы и ранее неоднократно принимались на уровне города. Новый план предусматривает обеспечение прозрачности деятельности муниципальных властей.

В частности, один из пунктов предусматривает «обеспечение публичности и открытости деятельности администрации города Орла, осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, населением, правоохранительными органами, иными государственными органами и организациями в сфере противодействия коррупции». Чиновникам будет поручена подготовка и размещение в СМИ материалов о деятельности в сфере противодействия коррупции, изменениях законодательства по противодействию коррупции и «иных информационных материалов».

Новый план мало чем отличается от своих предшественников, но кое-какие новшества есть. По-прежнему одной из главных мер борьбы с коррупцией в стенах мэрии будет публичное размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Продолжит свою работу и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов/

Чиновников мэрии обязали незамедлительно сообщать своему непосредственному руководству «обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений». Также предусмотрено проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. Впрочем, этим же самым занимается, например, прокуратура.

Представителей администрации, а также соискателей на работу в ней обяжут отчитываться перед начальством о сайтах и страницах в соцсетях, где они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Кроме того, в мэрии решили повысить эффективность кадровой работы в сфере ведения личных дел. Так, планируется ужесточить контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности. Особое внимание при этом обещают уделять информации о родственниках и свойственниках чиновников «в целях выявления возможного конфликта интересов».

ИА «Орелград»