В Орле «Рено» «развернулся» прямо в «Джип»

Одному из водителей потребовалась госпитализация.

В субботу в Орле столкнулись «Рено» и «Джип». Внедорожник после удара съехал с дороги. Но помощь медиков потребовалась водителю «Рено».

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 11.00. 51-летний водитель «Рено Сандеро» решил развернуться в районе дома №31 по улице Силикатной. Выполняя маневр, он допустил столкновение с «Джипом Гранд Чероки», за рулем которого сидел 33-летний мужчина. Он двигался по Силикатной со стороны Раздольной, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате аварии водителю «Рено» потребовалась госпитализация. Водитель «Джипа» также получил травмы, но после осмотра медиков его отпустили.

ИА «Орелград»