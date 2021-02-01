В Орле «Рено» «развернулся» прямо в «Джип»

1.2.2021 | 11:35 Новости, Происшествия

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Одному из водителей потребовалась госпитализация.

В субботу в Орле столкнулись «Рено» и «Джип». Внедорожник после удара съехал с дороги. Но помощь медиков потребовалась водителю «Рено».

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 11.00. 51-летний водитель «Рено Сандеро» решил развернуться в районе дома №31 по улице Силикатной. Выполняя маневр, он допустил столкновение с «Джипом Гранд Чероки», за рулем которого сидел 33-летний мужчина. Он двигался по Силикатной со стороны Раздольной, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате аварии водителю «Рено» потребовалась госпитализация. Водитель «Джипа» также получил травмы, но после осмотра медиков его отпустили.

ИА «Орелград»

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