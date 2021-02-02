Клычков оказался на помойке

Жители Нарышкино поставили табличку с фамилией губернатора на мусорной куче

Возмущенные невывозом мусора жители Нарышкино оставили послание для губернатора Орловской области Андрея Клычкова и регионального оператора «Зеленая роща» прямо на помойке. Об этом сообщил «Орелтаймс».

На снимках видно, что контейнеры на площадке давно переполнились, и мусор лежит рядом с ними. Жители разместили на помойках как минимум три обращения: «Клычков ты же коммунист – наведи порядок!», «Зеленая роща хватит пилить наши деньги!» и «Директора Зеленой рощи меняются, а мусор не вывозится!» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

Отметим, что до 1 февраля мусор из Урицкого района вывозила компания «Экологистик» московского бизнесмена Игоря Парцибы. 1 февраля «Зеленая роща» разорвала договоры с фирмой на обслуживание Урицкого и еще пяти районов. Теперь регоператор будет сам вывозить оттуда отходы, пока не найдет нового исполнителя.

ИА «Орелград»