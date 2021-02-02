Многомиллионные нарушения вскрыты при ремонте моста «Дружба»

Городская КСП обнародовала отчет о проведенной проверке.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о плановой проверке, проведенной в отношении муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». Аудиторы оценили законность и эффективность использования бюджетных средств на капитальный ремонт моста «Дружба» через реку Ока в 2019 и 2020 годах. Прежде всего, они отметили, что администрация Орла передала функции заказчика от МКУ «УКХ г. Орла» МКУ «УКС г. Орла» без обоснования причин. Это повлекло за собой проведение новой процедуры торгов и, как следствие, удорожание работ из-за пересчета сметы на 11,292 миллиона рублей.

КСП отмечает, что по состоянию на 22 декабря 2020 года все работы по капремонту моста «Дружба» были выполнены в полном объеме, а сам объект был принят в эксплуатацию. При этом диагностика сооружения после ремонта была проведена самим подрядчиком, хотя и за счет средств МКУ «УКС г. Орла». Согласно техпаспорту, общее состояние моста оценивается как хорошее – на 4 балла. Но аудиторы считают, что «проведение диагностики непосредственно заказчиком с применением конкурентных процедур определения исполнителя способствовало бы независимой и объективной оценке выполненных работ». Иными словами, настораживает то, что подрядчик сам себя же и проинспектировал. Было бы удивительно, если бы он поставил себе низкую оценку.

Неэффективное использование бюджетных средств КСП оценила в 66,569 миллиона рублей, которые были потрачены на оплату работ по замене балок пролетных строений. Из отчета следует, что в работе были использованы железобетонные балки, требующие ремонта. Кроме того, более 7,8 миллиона рублей составили неправомерные расходы по устройству тротуаров, которые были выполнены не в соответствии с проектно-сметной документацией.

«МКУ «УКС г. Орла» согласовано, фактически проведено и оплачено устройство деформационных швов иного, не предусмотренного проектно-сметной документацией типа, — считают в КСП. — Ущерб бюджету города Орла составил 8,815 миллиона рублей. Не оприходованы возвратные материалы, полученные при производстве работ по капитальному ремонту моста «Дружба». Установлены иные нарушения действующего законодательства».

Аудиторы уже направили в администрацию города представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Этим дело может не ограничиться, так как материалы проверки уже направлены в прокуратуру Орловской области и УМВД по городу Орлу.

Напомним, что компания «Ремспецмост», которая заканчивала ремонт «Дружбы», получила контракт на реконструкцию Красного моста в Орле стоимостью 1,4 млрд рублей. Работы начались 1 февраля, мост перекрыт.

ИА «Орелград»