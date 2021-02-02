Орловчанку возмутил стук колес и вой коробки передач

Счастливая обладательница автомобиля решила избавиться от него по суду.

Подробности рассмотрения иска о защите прав потребителя сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда Орловской области. Иск подала местная жительница, а ответчиком стало одно из ООО – автосалон, в котором она приобрела автомобиль «LADA Granta».

Машина была новой, гарантийный срок его эксплуатации составляет 3 года с момента передачи покупателю или 100 тысяч км пробега. Продавец при оформлении договора купли-продажи отдельно гарантировал, что автомобиль технически исправлен и не имеет дефектов.

В иске автоледи указала, что спустя некоторое время был выявлен ряд неисправностей. Она их перечислила: стук в переднем левом колесе, воющий звук коробки передач, отслоение лакокрасочного покрытия на передних порогах и стойке, стук багажника и дверей, а также их неплотное прилегание. В довершение всего на задних дверях резиновый уплотнитель стер краску до металла.

Истица пояснила, что не раз обращалась в сервисный центр с требованием устранить неисправности, но те так и не были устранены. В суд же она пошла потому, что сочла, что ей был продан автомобиль ненадлежащего качества. Общий размер убытков она оценила примерно в 33 тысячи рублей, а причиненный ей моральный вред — в 100 тысяч. Последнее требование женщина объяснила тем, что автомобиль приобретался для работы и обеспечения семейной жизни.

Она просила суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля и взыскать с ответчика в ее пользу стоимость машины в размере 527,5 тысячи рублей, убытки, моральный вред и неустойку в размере 1 процент от стоимости автомобиля за каждый день просрочки. Однако компания-ответчик исковые требования не признала.

Суд назначил автотехническую экспертизу, которую провели в Брянске. Эксперты не услышали нефункциональных стуков и воя, на которые жаловалась истица, и не увидели неплотного прилегания дверей касательно данной марки автомобиля. Что касается повреждений краски, то эти дефекты эксперты назвали эксплуатационными и устранимыми по технологии завода-изготовителя. Изучив выводы экспертов, суд не нашел оснований для расторжения договора купли-продажи автомобиля и удовлетворения исковых требований. В результате автоледи было отказано.

ИА «Орелград»