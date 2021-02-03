В Мценске рассказали, как потратят федеральные миллионы

На территории города будет открыта вторая модельная библиотека нового типа.

Как уже писал «Орелград», губернатор Андрей Клычков распределил 25 миллионов рублей на создание в 2021 году модельных библиотек. Орлу отрядят 5 миллионов, а Мценску и Свердловскому району — по 10 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета на реализацию проекта «Культурная среда», взявшего старт в 2019 году.

В администрации Мценска сообщили, что упомянутые 10 миллионов рублей планируется потратить на создание модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки имени Новикова. Это будет уже второе подобное учреждение в городе.

Торжественное открытие первой модельной библиотеки состоялось 9 сентября 2020 года.

В этом году федеральные миллионы планируется направить на текущий ремонт здания, приобретение книг, мебели и оборудования, а также на организацию современного библиотечного пространства. Кроме того, планируется переоснащение учреждения по модельному стандарту. Но в данном случае предусмотрено привлечение денежных средств из областного и муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

«Создание второй модельной муниципальной библиотеки станет знаковым событием для жителей города Мценска», — считают в местной мэрии.

Что касается первой модельной библиотеки, то ею стала, как уже писал «Орелград», Детская библиотека №1 города Мценска. В мэрии отметили, что ее старые залы и коридоры превратились в уютные и светлые помещения с современным дизайном. Пространство стало максимально доступным и для пожилых пользователей, и для родителей с маленькими детьми в колясках. Также помещения адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИА «Орелград»