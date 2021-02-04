Под Орлом 11 сел попали в зону повышенного риска

Населенным пунктам грозит подтопление во время половодья.

В Орловском районе началась подготовка к весеннему половодью. Об этом сообщили в администрации данного муниципального образования. Сообщается, что специалисты уже оценили потенциальные риски. Сделано это было с учетом среднестатистических сроков наступления половодья в Орловской области. Как правило, они приходятся на последнюю декаду марта — первую декаду апреля.

«До начала половодья 2021 года остается около двух месяцев, и за это время высота снежного покрова и глубина промерзания почвы может существенно поменяться, поэтому работу по подготовке началась уже сейчас», — считает главный специалист гражданской защиты населения администрации Орловского района Дмитрий Мартынов.

По его словам, работа с местными жителями уже началась. Кроме того, специалисты определили потенциальные зоны подтопления. Подсчитано, что угрозе подтопления в этом году будут подвержены 11 населенных пунктов в шести сельских поселениях под Орлом.

Кроме того, в зону повышенного риска угодили восемь низководных мостов, расположенных в населенных пунктах Касьяновка, Гать, Звягинки, Быстрая, Алынань, Круглый, Сабурово и Сухая Орлица. В администрации отметили, что все перечисленные мосты предназначены для движения транспорта. Пешеходные мосты при оценке рисков не были учтены.

«Возможно подтопление домов по улице Юбилейной в поселке городского типа Знаменка, от схода паводковых вод в районе лесного оврага, расположенного между СНТ «Победа» и стадионом», — добавили в администрации Орловского района.

ИА «Орелград»