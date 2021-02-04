СМИ: в пяти районах Орловщины не могут вывезти мусор из-за отсутствия топлива

Перевозчик ТБО ждет денег от «Зеленой рощи»

Сегодня, 4 февраля из пяти районов Орловской области не вывезли мусор. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал «ОрелТаймс». Перевозчик уверяет, что не может купить топливо, чтобы заправить мусоровозы, и ждет денег от «Зеленой рощи».

По информации издания, речь идет о компании-перевозчике «Русресурс», которая обслуживает Залегощенский, Новосильский, Новодеревеньковский, Верховский и Корсаковский районы. Гендиректор компании рассказал СМИ, что причина приостановки вывоза мусора — отсутствие денег на заправку техники. «Ждем перечисления от «Зеленой Рощи». Как только деньги поступят, мусоровозы сразу выйдут на линию, – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что «Зеленая роща» разорвала контакт с «Экологистиком» на вывоз мусора из шести районов области. Регоператор взялся вывозить оттуда мусор своими силами, пока не найдут нового перевозчика. Конкурс уже объявили, идет прием заявок. В «Экологистик» не скрывали, что вывозить ТБО из отдаленных населенных пунктов компании невыгодно.

ИА «Орелград»