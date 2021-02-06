Жителям Мценска пообещали мост на Новый год

Необычный подарок горожанам готовят власти и подрядчик.

Администрация города Мценска обнародовала краткий отчет о ходе работ по реконструкции моста через реку Зушу в створе улицы Карла Маркса. Это один из известных долгостроев. В мэрии пояснили, что ремонтом этой переправы занимается та же подрядная организация, что и на путепроводе по переулку Стрелецкому, а именно компания «ОрелДорМост».

«В период «окон», которые предоставляет ОАО «РЖД», строители выполняют работу на путепроводе, — говорится в сообщении администрации Мценска. — Как только регламентированный период времени подходит к концу, переходят на ремонт моста через реку Зушу. В настоящее время подрядная организация работает в низовой части моста».

Финансирование реконструкции обеспечивается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Мценска на 2019-2021 годы». Объявленный срок окончания работ – не позднее 31 декабря 2021 года. сообщается, что на текущий момент уже завершены работы по устройству одной подпорной стенки, сопряжения моста с насыпями подходов с двух сторон, а также монтаж лестничных маршей.

«Подрядная организация приступила к устройству другой подпорной стенки, осуществляет подготовительные работы для монтажа водоочистных сооружений и водосбросных лотков на пролетном строении, расчистку территории для устройства подходов, переустройству сетей связи, земляные работы по устройству конусов», — перечислили в администрации райцентра.

ИА «Орелград»