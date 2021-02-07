Умер бывший ректор ОГУ Федор Авдеев

7.2.2021 | 15:57 Важное, Новости, Образование

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Ему было 70 лет

На 71-м году жизни скончался бывший ректор Орловского государственного университета (ОГУ) Федор Авдеев. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

«Сегодня ушёл из жизни мой коллега, учитель, замечательный человек, который всегда был рядом в самые напряженные моменты, экс-ректор ОГУ, председатель Совета ректоров Орловщины, Фёдор Степанович Авдеев! Как же так? Столько ещё запланировано, столько еще предстоит сделать. Светлая память Учителю, воспитавших несколько поколений специалистов!!!» — написала Пилипенко в Facebook.

Авдеев – выпускник Орловского педагогического института, на базе которого создали ОГУ. В разные годы он работал в вузе лаборантом, преподавателем и проректором. В 1992 году он занял пост ректора ОГУ и руководил университетом до 2013 года. После отставки доктор наук и профессор стал советником при ректорате по педагогическому образованию. До последнего времени он работал заведующим кафедрой математики и прикладных информационных технологий.

Авдеев – лауреат ордена Дружбы, ордена Почета, медали «За воинскую доблесть», «За трудовую доблесть» и иных наград, большинство из которых связаны с образованием.

ИА «Орелград»

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