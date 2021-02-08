Орловского боксера Дениса Бойцова хотят транспортировать в Россию

С 2015 года он лечится в Германии после перенесенного нападения

На приеме граждан к сенатору Владимиру Круглому обратилась мама известного орловского боксера Дениса Бойцова. С 2015 года спортсмен проходит лечение и реабилитацию в Германии – после того, как злоумышленники нанесли ему тяжелейшую травму.

Сейчас его состояние стабильно, и, как говорят родные, «он цепляется за жизнь и очень хочет быть рядом с родителями». Однако перевезти Бойцова на родину не так-то просто, ведь, помимо обязательного медицинского сопровождения, необходимо найти подходящий центр реабилитации, в котором боксер мог бы продолжить восстановление. Владимир Круглый взял решение этого вопроса под личный контроль.

Весной 2015 года Денис Бойцов с повреждениями головы был найден работниками метрополитена на железнодорожных путях между двумя станциями. Спортсмен убегал от кого-то и, рискуя жизнью, бросился в тоннель метро. Бойцова поместили в больницу Берлина, где он был введен в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга. Нападавших до сих пор не нашли.

ИА «Орелград»