Больницы Орловской области постепенно вернутся к обычному режиму

9.2.2021 | 14:56 Медицина, Новости

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Департамент здравоохранения готовится перевести «ковидные» койки обратно в общий профиль.

Глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о планах вернуть часть коек, выделенных под COVID-19, к общемедицинскому профилю. По его словам, на протяжении последних недель ситуация со свободным коечным фондом стабилизировалось, и это позволяет начать постепенный возврат к штатному режиму.

«Сейчас мы активно прорабатываем возможность обратного перепрофилирования ряда медицинских организаций в обычный режим. Как только будет выработано соответствующее взвешенное решение, мы вас проинформируем», — сообщил Залогин.

Кроме того, чиновник рассказал о том, как проходит вакцинация орловцев. В области развернули уже 28 прививочных пунктов, планируют открыть еще пять — в ЦРБ Должанского, Знаменского, Хотынецкого, Шаблыкинского и Краснозоренского районов.

«Сейчас 5 ЦРБ находятся в режиме ожиданий тех или иных комплектующих, например, терморегистраторов. Работу по увеличению объёмов вакцинации будем проводить и в дальнейшем», — пообещал глава департамента.

Залогин подчеркнул, что на сегодняшний день 8378 орловцев прошли первый этап, 1396 – полностью привиты. Из них 378 граждан записались на вакцинацию через портал «Госуслуги». По информации депздрава, в листе ожидания 740 человек, при этом на портале свободно еще 6469 ячеек.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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