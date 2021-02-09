Орловчанка отсудила у государства 10 тысяч рублей

Областной суд удовлетворил иск жительницы Орла к МВД – женщина требовала возмещение убытков за незаконное привлечение к административной ответственности.

Орловский областной суд удовлетворил иск орловчанки к МВД. В суде женщина оспаривала действия полицейских против себя и требовала компенсации убытков.

В августе 2019 года гражданка была привлечена к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП – побои. Через два месяца постановление отменили, а дело закрыли – в связи с отсутствием самого правонарушения.

Причиной возбуждения дела послужил конфликт с соседкой – якобы женщины поругались, и одна поцарапала другой руку. Экспертиза царапину не обнаружила, но нашла кровоподтек на внутренней стороне предплечья. В суде отметили, что «это не согласуется с пояснениями потерпевшей о том, что когда орловчанка пыталась схватить ее за волосы, у нее соскользнула левая рука, и она ногтем оцарапала ей правую руку в районе предплечья».

Установили, что повреждение потерпевшей не соотносится с ее показаниями. Других же травм у женщины обнаружено не было. Более того – такое повреждение можно нанести самому себе.

Осужденная орловчанка обратилась в суд с просьбой возместить ей убытки, так как ее административное преследование оказалось незаконным. Суд первой инстанции ей отказал. Женщина обжаловала решение в областном суде, и ее иск был удовлетворен.

С МВД взыскали убытки орловчанки — 10 тыс. рублей и судебные издержки в сумме 1,9 тыс. рублей.

ИА «Орелград»