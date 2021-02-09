В Орле горожане более 7000 раз попались на распитии спиртного

Употребление алкоголя в общественных местах стало самым популярным нарушением.

В Орле подвели итоги работы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и в других общественных местах. Согласно официальным данным, всего на территории областного центра в 2020 году сотрудниками полиции было выявлено более 19,7 тысячи административных правонарушений, наказания за которые предусмотрены санкциями КоАП РФ.

Самой популярной с точки зрения частоты применения стала статья 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Всего за минувший год в Орле по ней было составлено 7752 протокола. Кроме того, 2195 протоколов были составлены по статье 20.21 КоАП РФ – за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также в Орле сотрудниками полиции было пресечено более 700 фактов мелкого хулиганства и свыше 500 фактов мелкого хищения. За нарушение тишины и спокойствия граждан к ответственности было привлечено 915 человек.

Добавим, что в рамках реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2020-2021 годы» на территории областного центра в минувшем году использовалось 97 технических средств контроля за состоянием правопорядка. Речь идет о комплексе АПК «Безопасный город». С его помощью на улицах и в других общественных местах за год было выявлено пять преступлений и пресечено 164 административных правонарушения.

ИА «Орелград»