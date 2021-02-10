Более 20 тысяч орловцев не пустили за рубеж

Причиной для ограничения выезда стали непогашенные долги.

В 2020 году в Орловской области более 20 тысяч граждан были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, еще более 80 тысяч вынесенных в регионе постановлений были связаны с ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств. Такие данные привели в региональном управлении ФССП России. Причины ограничений во всех случаях кроются в непогашенных долгах.

Между тем, бывает, что сумма долга не велика, а должник попросту не знает о нем или же забывает. В этом случае введение ограничений становится для него неприятным сюрпризом. Приставы и раньше рекомендовали орловцам заранее проверять себя на наличие долгов по базе данных исполнительных производств. Она размещена на официальном сайте УФПС.

Однако теперь, как сообщили в этом ведомстве, появилась дополнительная возможность узнать о ходе исполнительного производства. Для этого достаточно воспользоваться порталом Госуслуг, на котором начал работать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов. С его помощью всю интересующую информацию можно получить очень оперативно – на получение ответа требуется всего лишь порядка трех секунд.

«Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства, — говорят в региональном УФССП. — Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.».

Приставы говорят, что сервис уже стал достаточно популярным. Ежедневно на портале Госуслуг им пользуются порядка 25 тысяч человек по всей стране.

ИА «Орелград»