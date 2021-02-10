«Такого давно не было». Орел намертво встал в пробках

Ситуацию с Красным мостом усугубила метель

Вечером 10 февраля в Орле собрались колоссальные пробки, свидетельствуют сервисы «Яндекса». В автомобильном Telegram-чате пользователи пишут, что подобных заторов «давно не было».

На карте видно, что «красный» уровень пробок зафиксирован почти на всех ключевых улицах Орла. Особо сложная ситуация, как всегда, — в переулке Маслозаводском, на улицах Городской и Поселковой. Также заторы скопились на улицах Розы Люксембург и 5 Августа, Комсомольской, в Советском районе Орла.

ИА «Орелград»