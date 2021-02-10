В Орле рассказали, как безопасно утилизировать ртутные лампы

После публикации в соцсетях городская администрация выпустила памятку.

После того, как ситуация с бесхозными ртутьсодержащими лампами стала достоянием региональных СМИ, орловская мэрия обнародовала на официальном сайте памятку по утилизации ртутьсодержащих ламп.

Правила утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп были утверждены 5 мая 2015 года. Порядок сбора обязателен как для юридических, так и для физических лиц.

Что касается жителей многоквартирных домов, прием и накопление ламп в зависимости от выбора способа управления домом производят либо управляющие компании, либо ТСЖ или жилищно-строительный кооператив, либо лица, которые содержат и ремонтируют общее имущество в многоквартирном доме.

Владельцы частных домов, как и предприниматели и юридические лица, должны сдавать отработанные лампы непосредственно в специализированный пункт. В Орле таких два – по адресам пер. Культурный, 30 и ул. Итальянская, 33. По утверждению директора мусоросортировочного комплекса «ЭкоСити» Юрия Парахина, забор осуществляется ежедневно.

«Понемногу, но привозят каждый день. При сортировке мусора ртутные лампы встречаются всё реже. Нет, это не связано с тем, что люди стали ответственнее относиться к экологии. Просто данная модель ламп считается уже устаревшей. Появились светодиодные лампы, которые и выгоднее, и безопаснее – имеют 5 класс опасности, а ртутьсодержащие – 1», — пояснил Парахин.

ИА «Орелград»