Суд в Орле рассмотрел дело о справедливом налогообложении

Спор гражданина и налоговиков прошел две судебные инстанции.

Подробности спора горожанина с налоговым органом сообщила пресс-служба Северного районного суда города Орла. Именно он рассмотрел административное дело по иску о признании решения налоговиков незаконным. Его к ИФНС по городу Орлу подал местный житель. Он заявил, что в 2017 году продал два нежилых помещения, получив доход от этих сделок.

В октябре 2019 года он подал в налоговый орган уточненную декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2017 год. Дело в том, что новый собственник указанных помещений по суду добился снижения их кадастровой стоимости. Более того, вновь установленная кадастровая стоимость подлежала применению с 1 января 2017 года.

«По результатам камеральной проверки был составлен акт, на основании которого административный ответчик незаконно отказал административному истцу в принятии данных уточненной налоговой декларации по НДФЛ за 2017 год и оставил сумму доначисленного НДФЛ, пени и штрафа исходя из прежней кадастровой стоимости объектов недвижимости, — такова была позиция истца, которую цитирует Северный райсуд. — Тем самым было нарушено его право на справедливое налогообложение».

Орловец пытался решить вопрос в досудебном порядке и обжаловал отказное решение городской налоговой инспекции в региональном управлении ФНС. Но там его жалоба была оставлена без удовлетворения. Истец считал, что хоть он и бывший собственник, но не лишен права использовать вновь установленную кадастровую стоимость, поскольку она затрагивает его права и обязанности, как налогоплательщика.

Однако судом было установлено, что истец доход от продажи отразил в декларации, представленной в налоговый орган в 2018 году. На день ее подачи кадастровая стоимость объектов недвижимости в Едином государственном реестре еще не была снижена.

Также суд указал, что истец «имел возможность предвидеть размер налога, подлежащий уплате и заблаговременно предпринять действия по оспариванию кадастровой стоимости, чего им сделано не было». Словом, кадастровая стоимость была оспорена уже новым собственником и не имеет отношения к исполнению истцом своих налоговых обязанностей.

Учитывая и другие обстоятельства, в том числе определение КС РФ, суд установил, что налоговики действовали по закону и не нарушили права и законные интересы орловца. В результате гражданину было отказано в удовлетворении исковых требований. Он обжаловал это решение в Орловский областной суд, но областная коллегия по административным делам оставила решение Северного районного суда без изменения.

ИА «Орелград»