Парахин вышел с лопатой в соседний от мэрии двор

О перевоплощении в дворника мэр Орла отчитался в социальных сетях.

Мэр Орла Юрий Парахин предложил орловцам совместно бороться со снегопадом, выложив на своей странице в соцсети фотографию, где он убирает снег неподалеку от мэрии. Стоит отметить, что если бы мэр вышел в тот двор, где эти усилия действительно нужны, а не в соседний с администрацией, это бы хоть как-то сыграло в его пользу.

«Сильный снегопад многократно увеличил нагрузку на всех коммунальщиков, в том числе и на дворников. Я считаю, что в такой период нужно не забрасывать управляющие компании жалобами, а по возможности взять все в свои руки и убрать снег во дворе и возле автомобиля. Это хорошая разминка и благое дело. В этот непростой период давайте помогать друг другу», — пафосно написал Парахин в соцсети.

В комментариях к записи многие жители города согласились с предложением Парахина, отмечая при этом плохую работу управляющих компаний, что не может не возмущать, учитывая весьма высокие тарифы на услуги ЖКХ.

В «Орлеце» считают, что первую проверку непогодой как мэр Парахин с треском провалил. МЧС и другие службы предупреждали о снегопаде всю неделю – и всю эту неделю Орел почти не чистили, в результате чего образовались колеи, которые снегопад начал заваливать сегодня прямо с утра, отметили авторы паблика. Управляющие компании проигнорировали уборку дворов, а власти города – ключевых магистралей. Как итог – в Орле одна большая пробка еще до часа пик.

Впрочем, провалил эту проверку не только и не столько Парахин, сколько Клычков: снегопада такой силы в регионе не было несколько лет, последний случался еще при его предшественнике Потомском. А транспортный коллапс наступил не только в областном центре — по районам точно такая же ситуация.

В частности, по Мценску целый день ездят уборочные тракторы, пытаясь охватить и дороги, и дворы, но стихия сильнее: спецтехники слишком мало. Судя по фотографиям в соцсетях, точно такая же ситуация в Болхове и Ливнах. «ДПС же просили [жителей] не выходить, вот и не вышла спецтехника», — иронизируют в Болхове.

Как сообщают на «Спецавтобазе», в 6 часов утра убирать Орел от снега начали 15 КДМ, 5 самосвалов, 4 трактора со щеткой, 3 фронтальных погрузчика, 3 трактора с пескосмесью, 1 плужно-щеточная машина, 1 трактор с тележкой и 1 грейдер – итого 33 единицы спецтехники. Как показал сегодняшний день, этого катастрофически недостаточно.

ИА «Орелград»