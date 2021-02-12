Патентная система охватит самые востребованные виды деятельности

2021 год войдёт в историю бизнес-сообщества, как время расцвета патентной системы. Из-за отмены единого налога на вменённый доход тысячи предпринимателей переходят на ПСН.

В числе главных удобств – выбор периода (патент можно приобретать на срок от месяца до года), упрощённое ведение налогового учёта, право не применять онлайн-кассу, отмена подачи декларации, замена нескольких налогов, уменьшенная налоговая ставка и многое другое.

Что важно – перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патент, серьёзно расширен, в том числе за счёт тех, что применялись в рамках ЕНВД. Например: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств. Кроме того, патент увеличил предельную площадь зала для розницы и общепита с 50 до 150 квадратных метров.

В итоге с 79 видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, список вырос до 95 видов.

Патентная система, согласно закону, не применяется лишь в отношении:

— видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

— деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;

— розничной торговли и общепита, если площадь зала более 150 кв. м.;

— оптовой торговли и торговли по договорам поставки;

— грузовых и пассажирских перевозок, если у ИП в распоряжении более 15 транспортных средств для оказания услуг;

— сделок с ценными бумагами, кредитных и финансовых услуг.

Запрещено также продавать маркированные лекарства, обувь, одежду, принадлежности к ней и прочие изделия из натурального меха.

Что разрешается? Осуществлять услуги в сферах образования, фотографии, животноводства и растениеводства, в области физкультурно-оздоровительной деятельности, по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений, по планировке ландшафта, ветеринарная деятельность, заниматься ремонтом, приготовлением и доставкой блюд на мероприятия, производством переработанных мясных продуктов, гравировкой, ремонтом и пошивом обуви и одежды, производством строительно-монтажных и штукатурных работ, изготавливать мебель по индивидуальному заказу, ремонтировать компьютеры и коммуникационное оборудования, и многое другое.

Переход на патентную систему происходит плавно, с поддержкой и консультациями. С любыми вопросами по налогообложению орловские предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес». Бесплатные консультации можно получить по телефону горячей линии: 44-30-20, тезисы изменений в патентной системе выложены на сайте: msb-orel.ru.