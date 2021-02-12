В Орле на Наугорском шоссе установят освещение

Решение приняли в мэрии после обращения активистов Общероссийского народного фронта.

На Наугорском шоссе от Центральной улицы до границы Орла установят уличное освещение. Городская администрация приняла соответствующее решение после того, как на отсутствие света пожаловались активисты Общероссийского народного фронта. Мэрия уже объявила электронный аукцион по выбору подрядчика.

«Весной 2020 года к нам обратились орловские автовладельцы. Они пожаловались на отсутствие освещения на целом ряде улиц. Это участки на Карачевском и Наугорском шоссе, а также вся улица Высоковольтная. Совместно с ГИБДД и председателем горсовета Орла мы организовали совместный рейд по указанным участкам автодорог. После этого мы обратились в администрацию города Орла с предложением произвести установку освещения на данных участках для повышения безопасности дорожного движения в темное время суток», – рассказал глава регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов.

На Карачевском шоссе освещение установили в январе 2021 года – от ул. Мостовой до границы Орла. После того, как фонари поставят на участке Наугорского шоссе от улицы Центральной до городской границы, все шоссе будет освещено. Планируется установить 40 фонарей, победителя аукциона объявят 18 февраля. На работу подрядчику выделено два месяца.

«От качества освещения проезжей части зависит безопасность дорожного движения. Когда дорога освещается, водители чувствуют себя более уверенно. Для них открыта панорама всей дороги. Это важно для всех участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов», – заявил сопредседатель орловского штаба ОНФ Игорь Дробязгин.

Сроки освещения улицы Высоковольтной пока не установили, хотя здесь также активный транспортный поток.

«Администрация города Орла заявляла о том, что и на улице Высоковольтной будет установлено освещение. Но на сегодняшний день этот вопрос остается неясным. Поэтому мы повторно обратились в администрацию города с предложением ускорить процесс по определению подрядчика и установке освещения на Высоковольтной», – подытожил Филонов.

ИА «Орелград»