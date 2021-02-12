В Орловской области школьник собрал робота

12.2.2021 | 12:40 Новости, Образование

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Десятиклассник ливенской гимназии Даниил Ушаков сделал андроида своими руками

Ученик десятого класса гимназии города Ливны Даниил Ушаков собственными руками собрал робота. Нового друга школьник назвал Амико. Он распознает голоса, видит при помощи встроенных в глаза камер, выполняет команды – в частности, может рассказать прогноз погоды.

На сборку андроида, состоящего из 6 деталей, ушло немногим более полутора лет. Десятиклассник сам проектировал каждую деталь и печатал их на самодельном 3D-принтере.

«Рост Амико – 1 метр 60 сантиметров. Когда я начал его делать, у меня был такой же рост. Но теперь я обогнал своего друга и значительно выше», — рассказал Даниил.

Робот весит 20-25 килограммов. С механикой школьнику помог отец, возглавляющий отдел АСУП на предприятии «Автоагрегат». Программное обеспечение написал сам Даниил.

ИА «Орелград»

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