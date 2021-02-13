В Орле менеджер салона связи украл у клиентов полмиллиона

Молодого человека признали виновным в крупном хищении.

Как сообщили в Заводском районном суде города Орла, обвинение местному жителю было предъявлено по статьям 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации). Было установлено, что преступление он совершил в 2019 году. Молодой человек трудился тогда менеджером по продажам в салоне связи.

У него имелся доступ к базе данных клиентов, которая содержала персональные данные лицевых счетов. Этим и воспользовался «хакер». Без ведома и заявлений клиентов он сам выбрал новые абонентские номера и активировал их, привязав их к выбранным счетам. Затем изготовил 13 сим-карт, которые подключил к лицевым счетам. Тем самым он получил доступ к денежным средствам клиентов и фактически начал переводить их деньги себе. На самом деле деньги если уж и должен был кто-то получать, так это сотовая компания.

Общий ущерб, причиненный этим преступлением, составил 548 тысяч рублей. Эта сумма следствием и судом была квалифицирована как «крупный размер». Интересно, что подсудимый вину признал полностью, но с квалификацией похищенной им суммы не согласился. По его мнению, крупный размер ущерба должен составлять не менее 3 миллионов рублей. Но суд признал этот довод несостоятельным.

В результате подсудимому было назначено наказание, по совокупности преступлений, в виде 3 лет лишения свободы условно. Испытательный срок также составит 3 года, в течение которых он должен доказать свое исправление. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Правда, часть украденного подсудимый вернул потерпевшим в добровольном порядке еще до суда.

ИА «Орелград»