В Орле отчитались о создании 1300 рабочих мест

Статистику об изменениях на рынке труда представили областные власти.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области обнародовал данные мониторинга на рынке труда. Согласно ему, в минувшем году в регионе было создано 1387 новых рабочих мест. Из них 579 появились в сфере обрабатывающих производств, 212 — в сельском и лесном хозяйстве, 155 – в сфере информации и связи, 131 — в оптовой и розничной торговле, 119 — в сфере транспорта и хранения.

В качестве примера чиновники приводят город Мценск, где начала работать компания по разработке компьютерного программного обеспечения. Она открыла сразу 150 новых рабочих мест. Еще 133 рабочих места создано на заводе «Аурус», который объявил о наборе аппаратчиков, инженеров, контролеров, мастеров, операторов, плавильщиков, слесарей-ремонтников, токарей, электромонтеров и др.

«Завод профессионального оборудования ввел 99 рабочих мест для операторов станков с программным управлением, наладчиков, слесарей, мастеров, — рассказали в областном управлении труда и занятости. — На орловском муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии в 2020-м появилось 80 рабочих мест для водителей автобуса, инженеров, механиков и слесарей».

Власти напоминают, что в 2020 году рынок труда в регионе, как и по всей стране лихорадило. Виной тому стали ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции. Но представленная статистика доказывает, что развитие экономики пандемия не затормозила.

Новые рабочие места по-прежнему создаются в большом количестве. Работодатели региона подают сведения о вакансиях в государственную службу занятости. На текущий момент в этой банке данных содержатся сведения о 6,9 тысячах свободных рабочих мест.

ИА «Орелград»