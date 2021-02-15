Малоимущим орловцам за год выплатили 36 млн рублей

Помощь получили более 9 тысяч жителей

В 2020 году более 9 тысяч жителей Орловской области получили государственную социальную помощь, сумма выплат составила 36 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Право на получение данной меры поддержки имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребывания на территории Орловской области, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области», — напомнили в правительстве.

В 2021 году малоимущие могут рассчитывать на помощь от 500 до 6000 рублей. Кроме того, господдержка положена людям, пострадавшим от пожара или других стихийных бедствий. В 2020 году такую помощь получили 30 человек, сумма выплат почти достигла 5 млн рублей.

ИА «Орелград»