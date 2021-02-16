Суд установил, как водитель из Орла стал «нефтяным королем»

16.2.2021 | 15:56 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Мужчина нашел способ похитить топливо и продать его.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Орловского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Сейчас он трудится в качестве подсобного рабочего, а на момент совершения преступления работал у одного из ИП в качестве водителя-экспедитора по перевозке грузов. Как следует из материалов, в распоряжении у подсудимого имелся грузовик.

Работодатель выдал ему смарт-карту для оплаты дизельного топлива с ежесуточным лимитом 200 литров. Этим и воспользовался работник. Он приобретал по карте на АЗС топливо, пока автомобиль находился на ремонте. А затем солярку продавал. Действовал он очень просто: поджидал на заправке водителей грузовиков и предлагал им приобрести топливо у него, а не через кассу, по цене ниже рыночной.

Он совершил десятки тождественных сделок. Всего мужчина похитил чуть более четырех тонн солярки на общую сумму более 190 тысяч рублей. Его действия были квалифицированы по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). «Нефтяного короля» признали виновным и назначили ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования