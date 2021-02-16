Суд установил, как водитель из Орла стал «нефтяным королем»

Мужчина нашел способ похитить топливо и продать его.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Орловского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Сейчас он трудится в качестве подсобного рабочего, а на момент совершения преступления работал у одного из ИП в качестве водителя-экспедитора по перевозке грузов. Как следует из материалов, в распоряжении у подсудимого имелся грузовик.

Работодатель выдал ему смарт-карту для оплаты дизельного топлива с ежесуточным лимитом 200 литров. Этим и воспользовался работник. Он приобретал по карте на АЗС топливо, пока автомобиль находился на ремонте. А затем солярку продавал. Действовал он очень просто: поджидал на заправке водителей грузовиков и предлагал им приобрести топливо у него, а не через кассу, по цене ниже рыночной.

Он совершил десятки тождественных сделок. Всего мужчина похитил чуть более четырех тонн солярки на общую сумму более 190 тысяч рублей. Его действия были квалифицированы по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). «Нефтяного короля» признали виновным и назначили ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»