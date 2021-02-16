В Орле началось независимое тестирование участников ЕГЭ

Тренировочные испытания стартовали с математики и истории.

В Орловской области стартовала процедура независимого тестирования будущих участников ЕГЭ 2021 года. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), на базе которого прошли первые испытания, уровень своей подготовки выпускники уже проверили по математике профильного уровня, истории, химии, географии, литературе и английскому языку (письменная часть). Правда, результаты ребята узнают спустя примерно две недели после тренировочных экзаменов.

В Центре подчеркнули, что задания тренировочного тестирования аналогичны экзаменационным работам, которые будут в этом году предложены на ЕГЭ. Они содержат и все изменения, которые уже были внесены в контрольные измерительные материалы 2021 года. В целом, тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к реальным.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, выпускников рассаживают с соблюдением социальной дистанции — не менее 1,5 метра между рабочими местами. Кроме того, выделены места для хранения личных вещей участников экзаменов, в аудиториях ведется видеонаблюдение, а проход внутрь возможен только через рамку металлодетектора.

«Проверку развернутых ответов участников тестирования осуществляют эксперты, входящие в составы предметных комиссий Орловской области при проведении государственной итоговой аттестации», — уточнили в ОРЦОКО. — 20 и 21 февраля – резервные дни проведения тестирования по всем учебным предметам (русский язык, математика профильного уровня, биология, химия, физики, обществознание, история, география, английский язык (письменная часть), литература)».

В Центре добавили, что в эти дни в тестировании примут участие одиннадцатиклассники, пропустившие тестирование в основные дни и вновь зарегистрировавшиеся.

ИА «Орелград»