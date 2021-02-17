Комитет Остроушко не поддержал человека Клычкова на пост главы КСП

Об этом глава комитета написала в Facebook

Комитет областного совета по СМИ, который возглавляет Валентина Остроушко, не поддержал кандидатуру Константина Паршина на пост главы Контрольно-счётной палаты Орловской области. Об этом Остроушко сообщила на своей странице в Facebook.

По её словам, голоса разделились поровну: сама Остроушко и Денис Филипченков («Справедливая Россия») проголосовали против Паршина, а два единоросса — за.

«Что это значит? Ровным счётом ничего, потому что таких боевых комитетов больше нет. Зато мы показали, что депутаты не послушное большинство — и есть те, кто может открыто заявить: избавляться от специалистов, которые нашли огромное количество нарушений при расходовании бюджетных средств, — всё равно что проявлять заинтересованность в том, чтобы таких проверок не было», — резюмировала Остроушко.

С 2016 года КСП возглавлял Иван Левин, бывший начальник межрайонного отдела налоговой службы. В феврале 2021 срок его полномочий закончился. Клычков выдвинул на пост главы КСП Паршина, который сейчас руководит главным контрольным управлением губернатора.

В последние дни Остроушко выступает с критикой этого решения. «Суть работы КСП — следить за нарушениями в расходовании бюджетных средств, то есть в основном следить за деятельностью правительства и тех, кто с ним связан. А губернатор и он же председатель правительства вносит свою кандидатуру на эту должность. Кто губернатору нужен? Ну, конечно, тот, кто не будет выметать сор из избы… В чем смысл тогда работы КСП при губернаторском ставленнике?» — задавалась вопросом депутат. По её мнению, после отставки Левина коррупционеры вздохнули с облегчением – при нём возбудили 23 уголовных дела.

По информации с сайта областного совета, с начала недели депутаты трех комитетов поддержали кандидатуру Паршина. Это комитеты по экономической и аграрной политике, а также комитет по законодательству и правопорядку.

ИА «Орелград»