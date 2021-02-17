В Орле предложили хоронить ветеранов ВОВ на почетном кладбище

Инициативу выдвинула депутат от КПРФ Марина Франко

Сегодня на заседании комитета горсовета по ЖКХ орловские коммунисты предложили внести ветеранов ВОВ в перечень граждан, которые могут быть захоронены на Историко-мемориальном кладбище на Наугорском шоссе.

Решение «Об историко-мемориальном кладбище Орла» горсовет принял ещё 31 мая 2018 года. Документ определял категории людей, которые внесли значительный вклад в развитие Орла и области и могут быть похоронены на мемориальном кладбище. Это, в частности, Почетные граждане Орла, лица, внесенные в Книгу почета, Герои СССР и России и др.

Депутат Марина Франко предложила внести в этот перечень ветеранов ВОВ. Она отметила, что «в списке уважаемых граждан, не упомянуты люди, которым мы обязаны жизнью и которых с каждым днем становится все меньше — ветераны Великой Отечественной войны». Сейчас в Орле живет 61 ветеран, добавила пресс-служба горсовета.

Кроме того, депутаты предложили внести в список лиц, имеющих право на захоронение на мемориальном кладбище, граждан, награждённых орденом «За заслуги перед Отечеством» и Героев Труда РФ.

Александр Филатов, заместитель руководителя управления городского хозяйства, считает, что не все орловские ветераны захотят быть похороненными на этом кладбище. У многих есть родовые захоронения, отметил он.

Окончательное решение примут на ближайшей сессии горсовета.

ИА «Орелград»