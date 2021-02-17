В Орле задержали кладмена

17.2.2021 | 16:45 Новости, Общество

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При себе у злоумышленника было около 40 граммов мефедрона.

В Орле полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков задержали гражданина с более 40 г наркотического средства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Орловца подозревают в распространении вещества бесконтактным способом – по «закладкам». При досмотре сотрудники МВД изъяли сверток с сотней пакетиков с белым порошком.

Экспертиза показала, что порошок является наркотическим веществом «мефедрон», общий вес незаконного товара – 40,73 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье 228. Подозреваемого задержали.

ИА «Орелград»

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